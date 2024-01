3 farmaci anti influenza che guariscono subito? Ecco cosa non sai e perché fai bene a rivolgerti al medico

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 30 gennaio 2024) Aspirina, ibuprofene, paracetamolo. Sono 3raccomandati in caso di, ma attenzione agli effetti collaterali. L’inverno porta con sé, oltre al tipico freddo e alle giornate più corte, anche quei disturbi tipici del periodo come, raffreddore o mal di gola. Ma qual è il medicinale più adatto per una cura ‘casalinga’? Com’è noto ve ne sono diversi in commercio, come le classiche aspirine o l’ibuprofene: qual è quello più adatto a risolvere il problema e a far tornare di nuovo in forma? Aspirina, ibuprofene, paracetamolo:usare contro l’? La guida rapida (Informazione Oggi)Di seguito porremo l’attenzione su tremolto comuni, per capire se tra questi c’è un rimedio più adatto di altri. Paracetamolo o ibuprofene? Spesso nominati dai medici, ...