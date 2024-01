24 ore di Daytona | vince la Ferrari 296 GT3 | un trionfo speciale!

(Di martedì 30 gennaio 2024) Alla 24 ore dia spuntarla e a trionfare è stata la296 GT3, una vittoria assolutamenteScopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata La296 GT3 ha segnato una pagina storica alla 62esima edizione della 24 Ore di, riportando il Cavallino Rampante sul gradino più alto della celebre corsa endurance americana, a dieci anni di distanza dall’ultimo. I piloti ufficiali Daniel Serra, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi e James Calado hanno dominato la classe GTD Pro con la 296 GT3 numero 62 del team Risi Competizione, completando 733 giri. Alla bandiera a scacchi, nel primo atto dell’IMSA SportsCar Championship 2024, l’equipaggio ha preceduto la Porsche numero 77, consolidando la loro posizione di vertice. A completare il fine ...

