17enne arrestato a Roma per estorsione e maltrattamenti in famiglia

(Di martedì 30 gennaio 2024)giovaneNord: nipote tossicodipendente aggredisce mamma e nonna con il coltello a Grottarossa. Via Pico nel quartiere di Grottarossa a(credits Google Maps) – IlCorrieredellacittà.comAncora storie di droga a, questa volta in un fatto che scuote a zona nord della Città. La vicenda si svolge nel quartiere di Grottarossa, dove un giovanecolombiano con problemi di tossicodipendenza – nonostante la giovanissima età – sarebbe arrivato a compiere veri e propriverso laper ottenere i soldi utili a compare la droga. Giovane tossicodipendenteNord perinIl protagonista della vicenda è un ...

I Carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone hanno arrestato un 17enne di origini colombiane, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Il 27 ge ...I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 24enne e un 26enne e denunciato in stato di libertà un 17enne (tutti provenienti dalla provincia di Napoli e già noti alle Forze ...