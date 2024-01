X blocca le ricerche su Taylor Swift dopo le finte immagini porno diventate virali Ma il divieto può essere aggirato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Qualcosa è andato storto, prova a ricaricare». Questo il messaggio che si legge su X (ex Twitter) quando si prova a cercare «». Anche riprovando, come suggerisce il social di proprietà di Elon Musk, il risultato non cambia. Non si tratta di un errore, ma di una scelta deliberata della piattaforma, che ha deciso dire leriguardantiin seguito alla massiccia diffusione digrafiche generate dall’intelligenza artificiale che la ritraevano. «Si tratta di un’azione temporanea e viene eseguita con molta cautela poiché diamo priorità alla sicurezza su questo tema», ha dichiarato Joe Benarroch, responsabile delle operazioni commerciali di X, citato da Reuters. In seguito alla diffusione dei deepfake, ...