X aprirà team di moderazione per combattere il porno infantile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La piattaforma Xun ufficio diin Texas con particolare attenzione alla lotta ai contenuti legati agli abusi sessuali sui minori. Lo ha reso noto la società in un post ufficiale, nelle ore in cui ha sospeso sulla piattaforma le ricerche che riguardano Taylor Swift e i suoi deepfake a sfondo sessuale. L'obiettivo iniziale del 'Centro di eccellenza fiducia e sicurezza' ad Austin sarà quello di reclutare 100 moderatori di contenuti, concentrandosi sull'eliminazione dei contenuti di sfruttamento sessuale minorile e di altre violazioni delle regole della piattaforma, ha spiegato Joe Benarroch, responsabile delle operazioni aziendali. La società acquistata da Elon Musk alla fine del 2022 ha quasi totalmente eliminato ildidi contenuti per tagliare i costi, motivo per cui è finita nel ...