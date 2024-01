WWE | Cody e Bayley celebrano assieme le loro vittorie nelle Rumble

(Di lunedì 29 gennaio 2024)Rhodes esono i rispettivi vincitori della Royalmaschile e femminile del 2024.è riuscito per la seconda volta in carriera a raggiungere tale traguardo risultando, tra l’altro l’unicoa Hulk Hogan, Shawn Michaels e Steve Austin a riuscirci in due edizioni consecutive.è invece non solo vincitrice, ma anche record woman per la durata sul quadrato con oltre 63 minuti. I due hanno quindi scelto di celebrare isuccessi attraverso una foto nel backstage dello show in cui hanno indossato le nuove maglie con la dicitura “ROYALWINNER” seguita appunto dainomi. #Royal#WrestleMania pic.twitter.com/9Tx2wDoCHt— WWE (@WWE) January 28, 2024

Triple H ha commentato il debutto di Jade Cargill e i ritorni di Naomi e di Liv Morgan alla Royal Rumble femminile.quando la Bestia della WWE è andata a collidere con Cody Rhodes in quel di SummerSlam, prima di sparire come al solito dai teleschermi della federazione di Stamford per mesi. A quanto pare, c'erano ...Da adesso, si può ufficialmente definire la Road to WrestleMania aperta, con Cody Rhodes e Bayley che annunceranno a breve i loro sfidanti per due dei main event dello Showcase of the Immortals della ...