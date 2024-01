WTA Linz 2024 | Martina Trevisan sconfitta all’esordio da Pavlyuchenkova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Finisce subito il cammino dinel torneo WTA di(Austria, cemento). La tennista toscana si è arresa nettamente in due set alla russa Anastasia, numero 42 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Purtroppo una brutta prestazione da parte dell’azzurra, che ha sofferto tantissimo con la seconda di servizio, vincendo appena due punti sui quattordici giocati con questo colpo. Dall’altra parte, invece,è stata perfetta nei propri game in battuta, tenendo percentuali di punti vinti con la prima e la seconda sopra l’80%. L’unico momento di crisi avuto al servizio dalla russa è stato nel primo game della partita, conche avrebbe anche potuto fin da subito girare la partita in un altro verso. La toscana si ...