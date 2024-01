Wta Linz 2024 | Errani e Stefanini centrano la qualificazione al main draw

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Buone notizie dalle qualificazioni del WTA 500 di, dove Sarae Lucreziahanno centrato il. Lucrezia, dopo aver eliminato all’esordio una delle teste di serie più alte del seeding in Alicya Parks, quest’oggi ha dovuto faticare poco per superare la spagnola Martina Bassol Ribera, n°106 del mondo. Una netta affermazione con il punteggio di 6-2 6-0 in poco più di un’ora di gioco per la toscana. Bella vittoria contro pronostico anche per Sara, che doveva vedersela contro la tedesca Seidel, giocatrice in crescita e in grado di eliminare la polacca Frech al debutto. Sara ha vinto con il punteggio di 7-6(5) 6-4 nonostante qualche brivido nel finale, quando dal 5-2 si è fatta rimontare fino al 5-4 (30-30) prima di chiudere. SportFace.