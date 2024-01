WTA Hua Hin 2024 | già fuori Magda Linette | avanti Badosa e le cinesi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è chiuso il giorno d’apertura per quel che riguarda il tabellone principale al torneo WTA di Hua Hin, in Thailandia. Sette le partite giocate oggi e già una rilevante sorpresa arriva, quella dell’uscita di scena della numero 1 del seeding. La polacca, infatti, è costretta a lasciare il passo alla russa Diana Shnaider, che vince in tre set. Rischia di cadere, ma non lo fa, Paula: per la spagnola successo in rimonta contro la wild card locale Lanlana Tararudee, 19 anni e un attuale navigare attorno alla 250a posizione del ranking WTA. Australian Open, Jannik Sinner: “Djokovic? Di un’altra categoria. Il mio modello è Federer” Chi, invece, di problemi ne mostra parecchi è Ajla Tomljanovic: l’australiana non riesce a venire a capo dell’ungherese Dalma Galfi, vittoriosa in modo molto netto nei confronti di colei che ...

WTA 500 Upper Austria a Linz e WTA 250 Thailand Open a Hua Hin. Le trasmissioni inizieranno lunedì 29 Gennaio dalle 8 del mattino fino alle 20:25. L’appuntamento continuerà poi martedì e mercoledì con ...Paula Badosa came back from a set down to avoid a shock first-round exit at the Thailand Open as the Spaniard was made to work hard before beating wildcard Lanlana Tararudee in her Hua Hin opener.Diana Shnaider notched her first win of 2024 with a three-set upset of No.1 seed Magda Linette in the first round of the Thailand Open.