WTA 500 Linz | il programma odierno | ci sono Trevisan e Paolini

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Archiviate le due settimane degli Australian Open, il tennis femminile sposta il suo centro d’interesse nuovamente sull’Europa. In questi giorni infatti si disputa il WTA 500 diche vede come protagoniste diverse azzurre che proveranno ad andare più avanti possibile nel torneo. Oggi si disputano infatti sia match validi per le ultime qualificazioni che altri invece già validi per i sedicesimi di finale. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ile dove seguire in diretta televisiva le partite del torneo. WTA 500e azzurre in gara:in quattro Martina– Crediti Foto: FITP Tennis FacebookSi parte chiaramente con le qualificazioni e la prima a scendere in campo dovrebbe essere Lucrezia Stefanini che con orario stimato per le 12.15 affronta ...