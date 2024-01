Wta 500 Linz 2024 | Trevisan ko all’esordio | Pavlyuchenkova passa in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Martinaesce subito di scena nel Wta 500 di, in Austria. Ko pesante per l'azzurra, che perde 6-4 6-0 contro la numero 42 del mondo. Dopo un avvio promettente, con tre palle break conquistate ma non sfruttate,non salva palle break nel quarto e nel sesto game prima di cedere nel gioco decisivo alla superiorità della russa. Il secondo set è una mattanza per l'italiana, che conquista soli quattro punti in tutto il parziale subendo un pesante 6-0 in soli 23 minuti di tennis.avanza agli ottavi di finale dove incontrerà la vincente della sfida tra Paolini e Boulter.