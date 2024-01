Wine&Siena | ultimo atto Giani | Vetrina di qualità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La domenica del Wine&Siena si apre con una doppia gioia. Secondo giorno da record sotto il segno di una grande affluenza, con oltre duemila presenze confermate, che accompagnano il trionfo del tennista altoatesino Sinner alla finale maschile degli Australian Openstaff acclamato anche dallo staff del Merano Wine Festival. "In due giorni abbiamo registrato più di 1800 ingressi, tra visitatori, ospiti, espositori e stampa accreditata – commenta Helmut Kocher, soddisfanche per i successi delle diverse proposte della tre giorni dedicata al vino –. La domenica è sempre più tranquilla rispetto all’apertura di sabato, ma in ogni caso la partecipazione rimane accesa". Un ottimo risultato commentato anche dal presidente della Regione Toscana Eugenio, che ha raccolto l’invito del presidente della Camera di Commercio Arezzo Siena Massimo ...