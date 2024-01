Wanna Marchi | “Per Schlein Meloni è come me? Segretaria Pd non mi piace”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Lanon miassolutamente, mi dà fastidio, io non ho una grande simpatia per lama la preferisco sicuramente allaPd”. Così, intervistata da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 sulle parole di Ellysecondo cui Giorgiasarebbe una venditrice alla Wanda. Lei ha

“Dobbiamo difendere la libertà di stampa. Mi hanno segnalato un titolo di ieri nella televisione pubblica: mille euro in più per gli anziani, si ... (ilfattoquotidiano)

Schlein annuncia sit-in alla Rai per la libertà di stampa : “Basta propaganda. Meloni come Wanna Marchi” “Organizzeremo in sit-in per denunciare ... (tpi)

Elly Schlein approfitta della sua presenza a Cassino per dare il meglio di sé. Come? insulta ndo Giorgia Meloni . La leader del Pd tira in ballo il ... (liberoquotidiano)

Le parole in una intervista a Un Giorno da Pecora dopo che la Segretaria dem ha paragonato Giorgia Meloni alla televenditrice “La Schlein non mi ... (sbircialanotizia)

E critica il governo Meloni accusando la premier di essere una specie di Wanna Marchi (AlessioPorcu.it) CASSINO - Un sit in davanti alla Rai per difendere la libertà di informazione: Elly Schlein ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Schlein annuncia sit-in alla Rai: 'Propaganda becera in tv, Meloni come Wanna Marchi' ...Attaccare, polarizzare, uscire dall’angolo. Elly Schlein, dopo il premier time di mercoledì dal quale – a detta anche dei detrattori nel partito – è uscita “vincente” su Giorgia Meloni, messa in ...