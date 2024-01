VXL | un blogger rossonero | 'Ecco la vera Mission Impossible'

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche...

Il pareggio in casa contro il Bologna ha lasciato l`amaro in bocca a tutti i tifosi milanisti, sia per i due rigori sbagliati, ma anche per quello concesso all`ultimo.Torna il Gran Premio della Critica con il nostro Pippo Russo: una settimana varia, una dove la polemica fa da regina e infine un'altra nella quale si spazia tra la stretta attualità ...Il brutto episodio capitato a Maignan durante Udinese-Milan ha fatto molto discutere nei giorni scorsi. L`Udinese infatti dovrà affrontare un turno in casa a porte.