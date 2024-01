Volpi racconta i valori della Resistenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) "Giornomemoria - Vittime dell’olocausto" è il titolo dell’incontro in programma oggi pomeriggio alle 17 alla sala congressi del convitto dell’istituto alberghiero "Il pioppo", in viale delle Pinete a Marina di Massa. Il programma prevede una breve introduzione e presentazione dei seguenti ospiti relatori: la giornalista Angela Maria Fruzzetti; i rappresentanti dell’Anpi di Massa, Egizia Malatesta e Massimo Michelucci; il presidente dell’Istituto storicoAlessandro. Seguirà la proiezione del video realizzato dai convittori, ragazzi e ragazze di tutte le classi che provengono generalmente da fuori Provincia. L’evento è promosso dall’Istituto professionale di Stato servizi per enogastronomia e l’ospitalità alberghiera "G. Minuto" di Massa; con il patrocinioRegione ...