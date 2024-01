Volley serie A2 Lupi | che rimonta Punti fondamentali

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Kemas Lamipel S. Croce 3 Service Ortona 2 Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 5, Allik 4, Mati 11, Lawrence 31, Colli 12, Cargioli 8, Gabbriellini (L), Parodi 12, Brucini, Giannini, Loreti (L), Matteini, Petratti, Gatto. All. Bulleri. Sieco Service Ortona: Fabi, Broccatelli, Bertoli 17, Benedicenti, Delvecchio 1, Marshall, Patriarca 3, Cantagalli 21, Falcone, Tognoni, Donatelli, Lapkov 17, Di Giulio, Dimitrov 2, Lanci L.. All. Lanci N. Arbitri: Prati e Vecchione. Note: Parziali: 20-25, 24-26, 25-17, 25-22, 15-11 Battute sbagliate Santa Croce: 21; Aces: 3; Muri: 9. Battute sbagliate Sieco Service Ortona: 17; Aces: 2, Muri: 9. La Kemas Lamipeldue set agli avversari e porta casa due. Partono meglio gli ospiti. Entra Parodi per Allik, in difficoltà con la ricezione. Sieco Service vince 20-25. Sul 2-6 ...

Sulla piattaforma streaming Volley ball World TV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo ... (sportintv.eu)

Sulla piattaforma streaming VBTV , sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del ... (sportintv.eu)

L'ultima della serie è il 3-1 rifilato al Volley Bergamo, formazione ostica soprattutto perchè in lotta per non retrocedere, ma battuta grazie alla classe dei suoi elementi migliori. Una di queste è ...Sono questi forse gli unici aspetti da ricordare al termine di un confronto certamente non bello, caratterizzato da una serie di errori – dal servizio alla ricezione, per finire con quelli commessi in ...Seconda vittoria di fila per i neroverdi che ribaltano il pronostico con Cagliari. In un clima di ritrovata tenacia, la Moyashi riesce a imporsi sul CUS Cagliari portando a casa tre importantissimi ...