Volley maschile | è Alberto Giuliani il nuovo allenatore di Modena

(Di lunedì 29 gennaio 2024)annuncia la nuova guida della squadra dopo l’esonero di coach Petrelli comunicato nella giornata di ieri. Il, che coordinerà la squadra emiliana nelle prossime sei partite di regular season, a cui vanno aggiunti gli eventuali playoffs.è al momento ottava nella classifica generale di Superlega, con sette sconfitte nelle ultime otto partite. La presidente Giulia Gabana dichiara: “Abbiamo contattatodomenica e in poche ore abbiamo trovato l’accordo. Il nostro progetto tecnico sulla carte sembrava perfetto. Abbiamo cambiato per ritrovare un gioco migliore e serenità in campo”. Le parole di: “E’ un onore per me allenare e aiutare. Credo che ...

Coach: Pansolin. Continua la marcia della prima squadra maschile del Cus Genova Volley, impegnata in Serie C. Successo per 3-0 anche contro il Volley Finale, che si presentava al Palacus dall’alto del ...Pagoto” di Erice le ragazze di casa contro la Volley Club Sciacca, Domenica 4 Febbraio alle ore 17. La settimana appena trascorsa non ha giocato per la pausa dedicata alla Coppa Sicilia 2023-24 di ...La Hall of Fame, giunta alla sua quinta edizione, ha inoltre l’obiettivo di promuovere la storia, i valori e il senso di appartenenza del grande movimento del volley in Italia. Lunedì 5 febbraio alle ...