Volkswagen Golf | restyling per festeggiare i 50 anni

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Arriva il nuovodella, peril 50°versario e per guidare la casa automobilistica verso un futuro radioso Sono passati ben 50dalla prima, che risaliva infatti all’ormai lontano 1974. Avevamo accennato aldelladel 2024 in questo articolo, ma ora l’azienda ce l’ha presentata nei minimi dettagli. Il nuovo modello si rinnova in termini di tecnologia, comfort, sicurezza, design e motorizzazioni, tutti in linea con i tempi che cambiano. Ora possiamo finalmente vedere tutte le nuove caratteristiche di quest’auto. Il futuro dell’azienda si vede neldella...