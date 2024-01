Vlahovic | nessuno come lui in Europa a gennaio

Le parole dell'attaccante alla Gazzetta dello Sport: "Non avevo ansia per il digiuno dal gol, non mi lascio condizionare. Sappiamo di essere forti, ... (247.libero)

Lautaro, il messaggio dell’argentino è chiaro: avanti ignorando la concorrenza, anche quella della Juve. Il messaggio Un messaggio, quello di Lautaro Martinez al termine di Fiorentina Inter, destinato ...Dusan Vlahovic è uno strano esemplare di supereroe. Non indossa né tuta né mantelli spaziali, non ha il dono di diventare invisibile, né di rimpicciolirsi o di ingabbiare i cattivi dentro una ...Manca una settimana alla sfida con l'Inter, i bianconeri pensano alle possibili scelte in attacco, consapevoli che non ci saranno tutte le armi a disposizione di Massimiliano Allegri, ...