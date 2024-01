Vittorio Sgarbi | dopo gli insulti al giornalista di Report chiede 5 milioni di danni | «Se muore in un incidente stradale sono contento» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 gennaio 2024) «Lei non sa un c***o, è ignorante», «ha una faccia di me**a. Se leiin unio. Spero che faccia un». E infine la minaccia, di tirarsi giù la zip dei pantaloni. Questo il fuori onda mandato ieri dache indaga sulla compravendita di un Valentin de Boulogne da parte del critico d’arte e sottosegretario alla Cultura. Secondo quanto ricostruito dalla trasmissione l’opera apparteneva a una famiglia ricca, in decadenza ed è stata venduta a più di 10 mila euro in contanti. Il quadro, che varrebbe, sarebbe finito nelle mani dell’autista die poi direttamente a lui. Ricostruzione che perònega. ...