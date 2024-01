Violenza sessuale a Milano | il calciatore Stanislav Bahirov | “Non l’ho stuprata | c’erano altri due uomini”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ildilettante della Vogheresecontinua a negare di aver avuto rapporti sessuali con la ragazza di 19 anni che ha denunciato di essere stata violentata nel quartiere Niguarda dila notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023. Il giocatore è stato arrestato lo scorso 26 gennaio con l’accusa diaggravata dopo diversi mesi di indagini., che ha 25 anni, afferma che le tracce di dna trovate sul corpo della ragazza non sono sue. Ha ammesso di averla incontrata quella sera e di averci parlato, ma – al contrario di quanto gli viene contestato dagli inquirenti – di essersi allontanato quando la giovane, in stato di ubriachezza, gli avrebbe fatto intendere di volere un rapporto. Al giudice ha inoltre indicato la presenza di ...

BigMama sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2024, dove si presenterà in gara con il brano La rabbia non ti basta, una canzone che per ... (news.robadadonne)

L’accusa era di violenza sessuale ed è per questa pesante ipotesi di reato che è arrivata la condanna a tre anni di reclusione. E’ stata comunque riconosciuta l’ipotesi lieve, mentre sono cadute le ...Il gip ha accolto la richiesta della procura nei confronti di un 44enne imputato per violenza sessuale e privata e per concussione CATANZARO Il gip di Catanzaro ha accolto la richiesta del sostituto ...imputato per per violenza sessuale, concussione, violenza privata e peculato. Una decisione accolta anche dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Pietro Pitari, vista la delicatezza della vicenda e ...