Vietato dire “virile” | la religione woke riscrive il dizionario Ue

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L’Unione Europea sta facendo passi avanti per assicurare che la diversità e l’inclusione di genere siano riflettute nel linguaggio utilizzato dai suoi europarlamentari e nelle comunicazioni istituzionali. Questo impegno si inserisce in un contesto globale dove la sensibilità culturale e la ricerca dell’equità stanno guadagnando sempre più importanza. Recentemente, l’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE), una agenzia dell’Ue, ha pubblicato un documento intitolato “Toolkit on Gender-sensitive Communication“, lungo 61 pagine. Il documento si propone di identificare e modificare terminologie e frasi che possono essere considerate offensive o che perpetuano stereotipi di genere. L’obiettivo è di incoraggiare un uso del linguaggio che sia privo di pregiudizi e che promuova l’uguaglianza di genere. Un esempio significativo del cambiamento suggerito riguarda l’uso di termini come ...