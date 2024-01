VIDEO – L’Inter fa il break e ritorna in vetta! Sensi | ci siamo! | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

TG NERAZZURRO – Dolce day after per, che si è risvegliata nuovamente capolista solitaria grazie allo 0-1 firmato ieri da Lautaro Martinez a Firenze contro la Fiorentina. Un successo che ha garantito alla Beneamata dire in vetta, a più uno sulla Juventus. Simone Inzaghi, arrivato secondo nella classifica della Panchina d'Oro, ha concesso due giorni di riposo alla squadra prima di ricominciare i lavori in vista della partitissima contro la Juventus. Sono ...