VIDEO – Lazio-Napoli 0-0 | Serie A | gli highlights della partita

(Di lunedì 29 gennaio 2024), matchventiduesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo ilcon gligiocata allo Stadio Olimpico di Roma. BRUTTISSIMA –0-0 nella diciottesima giornata diA. La primasenza gol del 2024 in campionato arriva all’Olimpico, dove le due squadre non danno certo spettacolo. Entrambe al rientro dalla Supercoppa Italiana e battute dall’Inter, non riescono a superarsi. Nel primo tempo non succede praticamente niente, a parte due tentativi alti di Gustav Isaksen su cui Pierluigi Gollini controlla. Appena iniziata la ripresa lancio per Valentin Castellanos e spettacolare ...

Giovanni Martusciello ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il fischio finale di Lazio-Napoli analizzando la lotta al quarto ...Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex ...“Per me non è giusto quello che hanno fatto ai tifosi, c'è stata disparità tra i giudizi tra Udine e qui. Non è giusto, la Lazio è penalizzata spesso e non so perchè. E' sempre fondamentale avere i ...Mi è piaciuta la partita di Demme. La squadra questa sera non è stata sfilacciata ma compatta, dispiace non essere riusciti ad approfittare della linea alta della Lazio per creare qualcosa in più in ...