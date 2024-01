VIDEO – Fiorentina-Inter 0-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Reduce dal trionfo all’ultimo respiro in Supercoppa contro il Napoli, l’Inter riprende immediatamente a correre anche in campionato, battendo la Fiorentina nella delicata sfida della 22 giornata di ...La buona prestazione messa in campo dalla Fiorentina, nella sconfitta casalinga contro l'Inter, non consola Vincenzo Italiano: "Oltre che arrabbiato sono anche deluso dal fatto che in partite come ...Fiorentina - Inter è valevole per la giornata numero 22 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 28 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.