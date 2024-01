Viaggio in treno con 14 chili di perle senza dichiararle | denunciato un italiano residente in Svizzera

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Como – Viaggiava incon quattordicidicoltivate,nessuna documentazione. Unin, è statoa piede libero per contrabbando ed evasione di Iva all'importazione e tutto il carico è stato sequestrato. È successo nei giorni scorsi, quando i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli della Sezione Operativa Territoriale di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza in forza al Gruppo Ponte Chiasso hanno sottoposto a controllo un viaggiatorein, a bordo di unTilo proveniente da Lugano e diretto a Milano. Nel bagaglio personale del viaggiatore è stato trovato uno scatolone ...

