Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)DEL 29 GENNAIO18:05 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E APPIA SUL TRATTO URNABO DELLA A24 RALLENTAMENT TRA PORTONACCIO E IL GRA IN USCITA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OGIATA, SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI , SULLA CASILIA TRRA TORRE GAIA E FINOCCHIO E SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO Servizio ...