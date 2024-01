Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)DEL 29 GENNAIO11.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA ESTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE TRA CASILINA E L’A24TERMAO SU VIA CASSIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTA ROSSA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE A PARTIRE DA QUESTA SERA VERRÀ CHIUSA VIA PONTINA AL KM 28 NELLE DUE DIREZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DEL NUOVO CAVALCAVIA PEDONALE ALL’ALTEZZA DI VIA POMA. FINO AL 2 FEBBRAIO DALLE 22 ALLE 5 DEL MATTINO OBBLIGO DI USCITA ED UTILIZZO DELLE COMPLANARI DI POMEZIA COME PERCORSO ALTERNATIVO INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEAPESCARA LA CIRCONE E RALLENTATA PER UN ...