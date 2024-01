Viabilità Roma Regione Lazio del 29-01-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 gennaio 2024)DEL 29 GENNAIO07.20 SARA SPANO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE DI VIA CASILINA E VIA APPIA AUTO IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA IL RACCORDO E IL BIVI PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO ORA LE CONSOLARI CODE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, ALTRE CODE SULLA VIA SALARIA IN PROSSIMITÀ DELL’AEROPORTO DELL’URBE TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E DI CASTELNO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. A ...