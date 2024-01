Via Monte Oliveto | accordo tra Prefettura e coop Intesa sociale per la gestione del centro accoglienza

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Monza, 29 gennaio 2024 – E' stata sottoscritta la convenzione tra la Prefetta Patrizia Palmisani eerativaper ladel servizio didei migranti e richiedenti asilo nella struttura di via7. La comunicazione ufficiale è stata inviata ieri al sindaco e ai consiglieri comunali. Come spiega la, la struttura andrà a regime gradualmente, attraverso un trasferimento progressivo di richiedenti asilo che già sono inseriti nel sistema diprovinciale. "L'obiettivo - sottolinea lasarà assicurare una più equa distribuzione tra i centri presenti sul territorio, tra cui anche quello di via XX Settembre a Monza”. Al momento non sono stati ...

Non c’è pace per Chiara Ferragni . L’imprenditrice digitale è stata “ beccata ” da Striscia la Notizia a bordo del suo Suv, fermo con le quattro frecce ... (ilfattoquotidiano)

Il momento no di Chiara Ferragni prosegue. Mentre in queste ore il Codacons ha deciso di presentare un nuovo esposto per la collaborazione ... (ilgiornaleditalia)

Sono entrati di notte. E hanno portato via i soldi della cassa. Il furto è successo in via Montello , al Centro estetico "La tua bellezza" di ... (lanazione)

Milano, 28 gen. (askanews) – Al via domani , lunedì 29 gennaio, alle 10, le prenotazioni per il secondo appuntamento dell’anno di “ Montecitorio a ... (ildenaro)

Queste nuove installazioni seguono un investimento analogo che nei mesi scorsi ha riguardato i giardini del Borgaccio ma anche alcuni giochi al parco della Magione, in via Monte Abetone e nei giardini ...La 38enne era stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino della stazione del Monte Cimone e dall'elicottero dell'EliPavullo ...un incidente in montagna ha portato via Giulia Maroni - scrive sul ...È stato presentato questa mattina il progetto di restauro dell’Abbazia benedettina del Monte di Cesena. Un progetto da 7 milioni e 750mila euro che ...