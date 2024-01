“Via libera della Corte costituzionale di Tirana all’accordo sui migranti tra Italia e Albania”

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Per i media dila decisione è stata presa: laalbanese ha dato il viasuifirmato dal primo ministro Edi Rama e dalla presidente del Consigliona, Giorgia Meloni. Lo riporta Gazeta Shqiptare secondo la quale il dispositivo dovrebbe essere reso pubblico nel pomeriggio di lunedì. A dicembre la stessaaveva sospeso la ratifica dell’accordo da parte del Parlamento di: oggi ha preso la sua decisione ritenendo l’accordo conforme alla Costituzione e bocciando la richiesta di 30 deputati dell’opposizione che ne chiedevano l’annullamento. In, la scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato il ddl di ratifica dell’accordo che prevede ...

