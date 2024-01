Veto dell’Ungheria sull’invio di aiuti a Kiev | Ft | “Piano Ue per sabotare l’economia di Budapest”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gennaio 2024 – Il Financial Times rivela l’esistenza di un progetto dell’Ue perungherese se Viktor Orban bloccherà nuovamente il pacchetto di sostegni da 50 miliardi di euro per l’Ucraina. Come in una partita a shanghai ogni mossa rischia di far crollare l’equilibrio già precario nelle relazioni internazionali tra Comunità europea e Ungheria. Ilriflette l'insofferenza che cresce nelle capitali europee per quella che un diplomatico ha definito la "politica di ricatto" perseguita dal primo ministro ungherese, alla guida del governo più filo-russo del blocco. Secondo il FT, la strategia prevede di prendere di mira l'economia ungherese, indebolendo la sua valuta e riducendo la fiducia degli investitori. La 'trappola' dovrebbe scattare se, "in caso di mancato accordo nel vertice del 1 febbraio, gli ...