Vertice Italia Africa | tra speranze dell' Ue e scetticismi dell' Unione africana

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Si è aperto oggi l'anticipo del G7 a guida meloniana: cioè il, trasformato da Palazzo Chigi per la prima volta in un summit a livello di capi di stato e di governo. Alla presenza dei verticieuropea ee Nazioni unite, e di fronte al governono schierato, il presidentea Commissionena Moussa Faki (con cui la premier Giorgia Meloni credeva di parlare durante il famoso scherzo telefonico realizzato dal duo di comici russi) ha smorzato l'entusiasmo sul Piano Mattei. Ha detto che avrebbe preferito essere stato coinvolto prima e non a cose fatte e ha sollevato qualche ...

Roma, 29 gen. (askanews) - L'Unione africana "è pronta a discutere contorni e modalità dell'attuazione" del Piano Mattei, "sul quale avremmo auspicato di essere consultati". Così il presidente della C ...Roma, 29 gen. (askanews) - "Il nostro futuro dipende dal futuro del continente africano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in aula al Senato in apertura del vertice Italia-Africa. "Piano ...