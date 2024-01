Vertice Italia-Africa | il Presidente del Senato La Russa accoglie Ursula von der Leyen

Al via a Palazzo Madama i lavori del vertice ' Italia-Africa , un ponte per una crescita comune'. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è ... (quotidiano)

Dopo l'apertura dei lavori al Quirinale , si tiene in Senato la seconda giornata del Vertice internazionale ' Italia-Africa . Un ponte per una ... (feedpress.me)

L’occasione per presentarlo è il vertice Italia-Africa di lunedì 29 gennaio. Le parole di Mattarella alla vigilia In occasione del pranzo d’onore al Quirinale con gli ospiti del vertice Italia-Africa, ...Dopo l'apertura dei lavori al Quirinale, si apre la seconda giornata del vertice internazionale 'Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune', con la presidente del Consiglio Meloni, capi di Stato ...Roma, 29 gen. (askanews) – Al via i lavori del vertice ‘#ItaliaAfrica. Un ponte per una crescita comune’. E’ in corso la cerimonia di accoglienza dei Capi delegazione con il Presidente Giorgia Meloni ...