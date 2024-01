Verona | Saponara vola in Turchia | tutti i dettagli

Continua il mercato invernale in uscita da parte del Verona , che si prepara a saluta re anche Riccardo Saponara : è fatta per il trasferimento ... (calciomercato)

Crisi profonda Sassuolo Se non retrocede è perché c’è di peggio. Per me, la Salernitana è condannata, retrocede il Verona che ha venduto anche i pali della porta, temo fortemente retroceda come terza ...Da tempo l’Hellas seguiva Niang, ex Milan ora in forze con l’ Adana Demirspor, e sembrava che il francese dovesse andare ad Empoli, l’affare era praticamente chiuso, ma lo scenario è cambiato ...Riccardo Saponara lascia a sorpresa la Serie A ed il Verona, era a scadenza con il club scaligero della famiglia Setti: l'annuncio di Pedullà.