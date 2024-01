Vasco Rossi in concerto | data zero a Bibione il 2 giugno

(Di lunedì 29 gennaio 2024)– Ebbene sì, arriva la conferma che la, o “prova generale” aperta al pubblico, delLive si terrà il 2allo Stadio Comunale di. Un appuntamento ormai consueto con l’anteprima del, alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovanaLive. “Ufficializziamo con entusiasmo questo importante appuntamento con la grande musica a: ala nostra località sarà il centro dell’attenzione degli appassionati di musica rock italiana – dichiara il Sindaco di San Michele al Tagliamento Flavio Maurutto – ospitando. Una vera e propria icona in grado di riunire attorno a sé un pubblico smisurato e fedelissimo, con ...

Il rcker sui social: “Facile scrivere oggi Free Palestine, non devo dimostrare di essere coi più deboli perché lo sono sempre stato” (repubblica)

Bologna, 28 gennaio 2024 - Il giorno dopo la comunicazione della data zero del suo Tour 2024, Vasco Rossi pubblica un lungo post sui social ... (ilrestodelcarlino)

È un attacco contro «i rivoluzionari da salotto» quello di Vasco Rossi sul suo profilo Facebook, 24 ore dopo un altro post in cui il cantautore ha ... (open.online)

Vasco Rossi in due post pubblicati sulla sua pagina Facebook per il Giorno della Memoria se la prende con i " rivoluzionari da salotto" . "Questo è il ... (liberoquotidiano)

Il rocker precisa: "Non riesco a schierarmi da una parte o dall'altra". Ma zittisce chi spera nella distruzione dello stato di Israele: "Voi siete ... (ilgiornale)

La guerra in Palestina , con l’aggressione armata della Striscia di Gaza da parte di Israele dopo i tragici fatti del 7 ottobre, divide e fa ... (thesocialpost)

Nel dibattito italiano si inserisce anche Vasco Rossi. Il rocker di Zocca pubblica un lungo post su Facebook in cui bacchetta quelli che bolla come “rivoluzionari da salotto”. Ed esplode la polemica ...Tantissimi protagonisti della musica italiana hanno celebrato il trionfo agli Australian Open del tennista azzurro ...Non solo maestro di vita e di musica, Vasco Rossi dai suoi social porta avanti la lotta nei confronti di chi - comodo, nei propri agi e impugnando il cellulare - si affida ai classici slogan di ...