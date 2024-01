“Vanvitelli” | parte la sperimentazione del diploma in 4 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutirsi in quattro, anziché cinque, in linea con quanto già avviene in molti Paesi europei, dove i giovani si affacciano al mondo del lavoro o dell’università già a 18. Al “” di Lioni sarà possibile da settembre 2024 per quanti decideranno di iscriversi al corso di studi per Geometra, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio. Lo storico istituto è il primo in Irpinia, e tra i primi venti in Campania, ad aver ottenuto l’ok dal Ministero per l’Istruzione e il merito per ladi una filiera formativa integrata di tipo tecnologico-professionale. Il nuovoavrà lo stesso valore di quello tradizionale e offrirà agli studenti l’opportunità di iscriversi all’università o di accedere alla formazione tecnica-superiore con ...