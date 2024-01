Vandali in azione contro le auto Strage di specchietti e vetri

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Almeno una mezza dozzina divetture sono state danneggiate venerdì scorso nella zona tra Correggio e Fazzano, oltre che in un parcheggio nei pressi di un condominio all’Espansione Sud. Gliri delsmo hanno colpito glioltre a qualche finestrino. Ma a caratterizzare il raid è stato soprattutto il danno agli. In via Fazzano sono state prese di mira due Fiat Punto e una Citroen C3, all’Espansione sud danneggiate una Polo, una Fiat Panda ma anche una Volvo che era ferma da tempo nei pressi di un’abitusata saltuariamente. A una delle vetture sono stati pure forati i pneumatici. Non è chiaro a che ora si siano verificati ismi: già venerdì mattina sarebbero stati visti nei paraggi gruppi di ragazzini. Solo alla sera ci si ...

Vandalismo contro autovetture a Correggio e Fazzano: specchietti danneggiati, finestrini rotti e pneumatici forati. Anche altri episodi simili in centro storico a Reggio e Pieve Modolena. Almeno una ...PESARO Ci risiamo. Erano rimasti “in sonno” per un po’ di tempo, poi senza annunciarsi sono tornati a colpire e a sporcare. Parliamo dei vandali imbrattatori che entrano in ...Vandali in azione questa sera in piazza Dante Livio Bianco. Intorno alle 18.30 un gruppo composto da due ragazzi ha dato fuoco ad un cumulo di immondizia, legname vario e forse qualche arredo urbano: ...