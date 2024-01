Valencia CF | Raúl conferma la partenza di Peter Federico | che il Valencia aspetta | “L’accordo è stato raggiunto”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 gennaio 2024) 2024-01-29 01:13:55 La Liga:to! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: El Valenza spera di chiudere la firma di PietroGonzalezfine di Real Madrid Castigliain tutto questo Lunedi. Almeno questo èto dall’allenatore della Real Madrid Castiglia,González BlancoQuesto Domenica Nella conferenza stampa dopo la partita contro Linares nella città sportiva di Valdebebas. Alla domanda sulle opzioni per il giocatore dominicano di partire nelle prossime ore per la Valenza, Raulto: “La vostra situazione sarà risolta domani por este lunes. Èun accordo. Si trattava di firmare i documenti”, ha detto. Raul ha elaborato un po’ di più spiegando la situazione di questo ...