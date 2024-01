Valditara | ' Maturità sarà come lo scorso anno'

Oggi alle 13 verranno rese note le discipline oggetto della seconda prova scritta per la Maturità 2024 . L'articolo Maturità 2024 , alle 13 saranno ... (orizzontescuola)

Maturità 2024 - si cambia : Valditara annuncia novità. “L’orale e la seconda prova cambieranno - gli scritti no”

Novità in arrivo per i circa 500 mila studenti che dovranno sostenere l’esame di Maturità a giugno. Mentre è partito il conto alla rovescia per ... (quifinanza)