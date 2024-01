Valdiserri demolisce il “mito” di Fleximan | “Un vile | non un eroe” L' attacco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 gennaio 2024) “Vorrei far provare aquello che provo io, ogni mattina, da 15 mesi, quando vado a sistemare i fiori dove è stato ammazzato mio figlio di 18 anni, su un marciapiede. E quando termino il giro al cimitero. Basterebbe lo provasse un solo giorno. Sarebbe già una pena atroce”. Sono queste le parole usate da Paola Di Caro, giornalista del Corriere della Sera, mentre si susseguono gli attacchi ai danni degli autovelox. L'argomento viene affrontato anche nella puntata del 28 gennaio di Zona Bianca, talk show di Rete4, con il conduttore Giuseppe Brindisi che interroga il marito di Di Caro, Lucasul tema. I due sono i genitori di Francesco, ragazzo di 19 anni investito e ucciso a Roma su via Cristoforo Colombo, nella zona della Garbatella, nel 2022. Per la vicenda lo scorso 12 luglio il gup di Roma ha condannato a ...