Vago e con pochi soldi | così com’è il “piano Mattei” di Giorgia Meloni non può funzionare E l’Ue marcia in un’altra direzione

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Far crescere economicamente l’Africa significa allevarsi un concorrente alle porte di casa capace di operare su produzioni a maggiore valore aggiunto ed accettare, ad esempio, che gruppi automobilistici come Stellantis o Volkswagen spostino la loro produzione in paesi come Marocco e Algeria. E che poi altre industrie seguano. “I Paesi africani hanno un enorme potenziale e hanno bisogno di accedere alle catene del valore regionali e globali. Questo richiede un nuovo modello di partnership con investitori e paesi stranieri. L’Italia è qui per questo”, dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Noi non abbiamo energia, loro hanno energia. Abbiamo una grande industria, devono svilupparla. . . C’è una forte complementarità”, ha detto lo scorso 5 gennaio il numero uno dell’Eni Claudio Descalzi al Financial Times. Appunto. Sarebbe però bene chiarirsi cosa questo significhi prima ...