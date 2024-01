Usa | Calenda | ‘Conte non sa se stare con Trump o Biden | come può Pd considerarlo affidabile?’

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Roma, 29 gen. – (Adnkronos) – “Sono rimasto molto colpito ieri dal’incapacità di Giuseppe Conte di definire se è più vicino ao a Trumnp e mi domandoil Pd possa considerare il M5S un partner affidabile, non solo per questo ma anche per questo”. Così il segretario di Azione Carloin conferenza stampa alla Camera dei deputati. L'articolo CalcioWeb.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato che Elena Bonetti ed Ettore Rosato si uniscono al suo movimento. "Dopo la rottura del terzo polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con PER ...Per il leader del Movimento 5 Stelle non ha senso schierarsi per il presidente Usa o per il suo predecessore. Ma si scatena la polemica nel centrosinistra ...Questo signore è stato il presidente del Consiglio di un governo sostenuto da Pd, 5S e Iv e definito grande punto di riferimento dei progressisti. Poi uno si chiede perché i progressisti sono in crisi ...