Uomini e Donne | Virginia Rompe Il Silenzio Dopo La Scelta Di Cristian!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 29 gennaio 2024)la messa in onda delladi Cristian Forti, l’ex corteggiatriceha rotto ile sui social ha voluto fare chiarezza sui suoi rapporti con Valentina, ladel tronista.ha specificato che lei e Valentina si conoscevano già prima di scendere in studio per corteggiare il tronista. La ragazza però, al momento, non ha voluto commentare la decisione di Cristian di uscire dal programma con la ‘rivale’. Ecco tutti i dettagli!ile fa chiarezza su Valentinala messa in onda delladi Cristian Forti, l’ex corteggiatriceha rotto ile ha voluto fare chiarezza sui suoi rapporti con ...