Uomini e Donne | anticipazioni 29 gennaio | puntata incredibile per Ida e Mario

In Italia, ogni anno, circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. In Sicilia, nel 2019, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore, 13.900 negli uomini e 13.250 nelle donne. Le percentuali ...Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. Due uomini e tre donne. Nadal primo per titoli vinti: 22, uno in più di Djokovic È il massimo risultato raggiungibile ...Se sei un appassionato del programma Uomini e Donne, preparati per una settimana ricca di emozioni e colpi di scena dal 29 Gennaio al 2 Febbraio 2024. Oggi, lunedì 29 gennaio, andrà in onda su Canale ...