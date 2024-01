Unrwa | senza fondi non potremo assistere Gaza oltre febbraio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () ha dichiarato che non sarà in grado di continuare le operazioni ae in tutta la regionela fine dise i finanziamenti non verranno ripresi. "Se i finanziamenti non verranno ripristinati, l'non sarà in grado di continuare i suoi servizi e le sue operazioni in tutta la regione, inclusala fine di", ha riferito un portavoce dell'agenzia, come riporta il Guardian. Si stima che circa due milioni di persone dipendano dai servizi dell'