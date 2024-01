Uno picchia il fratello | l’altro aggredisce la madre Maltrattamenti | due arresti a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 gennaio 2024), 29 gennaio 2024 – Due episodi diin famiglia hanno portato ad altrettanti. Entrambe le operazioni sono state effettuate dalla polizia. Il primo caso risale alla giornata di ieri, 29 gennaio, quando un 28enne di nazionalità pakistana ha percosso uno dei due fratelli al culmine di un acceso diverbio, provocandogli delle ferite alla testa. L'uomo, in stato di forte agitazione, si è scagliato anche contro gli agenti mordendoli e provocando loro delle lievi ferite. Il 28enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. Il secondo episodio è avvenuto alle 21 in un'abitazione nella zona sud ovest. In questo caso un 48enne, anch'egli noto alle forze dell'ordine, e già protagonista in passato di violenze in ambito familiare, è rientrato a casa ubriaco e dopo ...