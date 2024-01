Ungheria | chiesti 11 anni di carcere per Ilaria Salis | in aula con manette a mani e piedi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Al via a Budapest il processo contro l'insegnante e militante antifascista italiana, in prigione dal febbraio dell'anno scorso per aver partecipato a scontri contro neonazisti europei. Tajani: "Rispettare i diritti" La procura di Budapest ha chiesto undicidiper, la 39enne insegnante italiana, militante antifascista, inindal febbraio

Al via a Budapest il processo contro l'insegnante e militante antifascista italiana, in prigione dal febbraio dell'anno scorso per aver partecipato a scontri contro neonazisti europei. Tajani: ...nel quadro di contatti bilaterali che sono stati presi dall'Italia con l'Ungheria”. Al termine dell’udienza, la giudice ha confermato la custodia cautelare, ma i legali di Salis potrebbero presentare ...Chiesti 11 anni La procura ungherese ha chiesto 11 anni ...Trascorsi due terzi della pena potrà essere espulso dall'Ungheria e non potrà rientrarvi per cinque anni. L'udienza, nella quale la donna è ...