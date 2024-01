Ungheria | chiesti 11 anni di carcere per Ilaria Salis | in aula con manette a mani e piedi

(Di lunedì 29 gennaio 2024) La procura di Budapest ha chiesto undicidiper, la 39enne insegnante italiana, militante antifascista, inindal febbraio dello scorso anno accusata di aggressione per aver partecipato a scontri con neonazisti europei. Lo riferisce il sito del giornale ungherese Magyar Nemzet. L’insegnante brianzola è entrata inconammanettati. “Chiediamo al governo ungherese di vigilare e di intervenire affinché vengano rispettati i diritti, previsti dalle normative comunitarie, della cittadina italianadetenuta in attesa di giudizio”, ha scritto intanto sul social X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sul caso dell’insegnante, “la ...

nel quadro di contatti bilaterali che sono stati presi dall'Italia con l'Ungheria". Al termine dell'udienza, la giudice ha confermato la custodia cautelare, ma i legali di Salis potrebbero presentare ...