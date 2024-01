Una mossa coraggiosa dietro alla svolta di Jannik Sinner | la rivelazione di Flavia Pennetta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 gennaio 2024) Ha pianto, le sono scese lacrime di felicità sul bel volto di ex campionessa, di moglie, di mamma orgogliosa di tre piccoli... grandi slam: Federico, Farah e Flaminia, i figli che la stanno tenendo impegnata più di quando, in campo, affrontava Serena Williams.ha seguito la finale di Melbourne nella qualel'ha imitata, vincendo un torneo del Grande Slam proprio come era capitato a lei nel 2015. In quell'anno magico la signora Fognini vinse gli Us Open battendo in finale l'amica Roberta Vinci, dando a quell'edizione del torneo newyorchese un sapore speciale: due italiane a duellare per la coppa, mai successo prima e neppure in campo maschile., si è svegliata di buon'ora per la finale, era emozionata? «Con tre bambini piccoli da accudire, anche se Fabio è anche un ottimo papà, il tempo è ...